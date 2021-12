IMPEGNO

ROVIGO Tutto è pronto al teatro della Madonna Pellegrina, in piazzale Cervi, e al Centro Comunitario della Parrocchia di San Bortolo, per il pranzo di Natale riservato ai più poveri e bisognosi. Tornano i pranzi solidali della Comunità di Sant'Egidio, che si è imposta l'obiettivo di aiutare 80mila persone, sparse per l'Italia e 250mila in tutto il Mondo. «Purtroppo non saranno pranzi in presenza, visto il perdurare della pandemia - sottolinea Moira Ceci della Comunità di Sant'Egidio Rovigo - Lo scorso anno eravamo in zona rossa e la situazione era stata più difficile, mentre quest'anno, anche se andremo in zona gialla, riusciremo comunque a garantire la consegna dei pranzi da portare a casa. Abbiamo scelto i due quartieri periferici più rilevanti della città capoluogo, in maniera tale da servire tutta Rovigo. Siamo già' arrivati a quota 160 adesioni, da parte di persone che necessitano di un pasto a Natale. Ma visto che resta ancora qualche giorno al 25 dicembre, è presumibile che il numero possa crescere».

LA CONSEGNA

In tanti saranno dunque a riceve il pacco alimentare. La comunità di Sant'Egidio, organizza un Natale diverso, nonostante la pandemia mondiale in atto da oramai quasi due anni. Regala il Natale! Un Natale diverso, ma con gli amici e il calore di sempre. Questo lo slogan coniato per l'occasione. Sara' possibile portare cappelli, guanti, calze, calzettoni, plaid, scaldacollo, sciarpe, profumi, rasoi, schiuma da barba, set da manicure, zaini, regali per bambini. Ma anche: dolcetti natalizi, biscotti, caramelle, olio, pasta, riso, passata di pomodoro, fagioli, piselli, farina, zucchero, tonno. Le persone interessate a fare donazioni e a contattare la comunità per il pranzo di Natale a Rovigo, possono rivolgersi alla chiesa della Madonna Pellegrina, nel quartiere Commenda, giovedì dalle 17 alle 18 e sabato dalle 10.30 alle 12. Per le donazioni in denaro, si può inviare un bonifico a Comunità di Sant'Egidio Veneto Odv, Iban IT32I0533612141000046477915, con causale Pranzo Natale Rovigo 2021.

I REGALI

La comunita' informa gli interessati, che per preparare dei regali da donare, ci sarebbe bisogno in particolar modo di giocattoli per bambini, non usati ma nuovi. Come riferimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo santegidiorovigo@gmail.com, oppure contattare Simonetta 3333436742, Angela 335224063, Marco 3488729212. Lo scopo è soprattutto quello di assistere i nuovi poveri, ossia famiglie monoreddito, lavoratori precari, madri sole, anziani. Sono loro i nuovi poveri, causati dal Covid-19, aumentati in modo esponenziale nell'ultimo anno e mezzo. Uomini e donne, in prevalenza italiani con un'età compresa fra 36 e 50 anni, costretti per la prima volta a chiedere aiuto alla Comunità di Sant'Egidio.

Intanto è stata presentata la guida Dove mangiare, dormire lavarsi, giunta alla 32esima edizione. Si tratta di 274 pagine di luoghi e servizi, per chi cerca aiuto e accoglienza: mense, dormitori, distribuzioni alimentari itineranti, centri di ascolto. «Gli amici che partecipano a questa festa sono persone senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà, anziani soli. Ma siete anche voi che, sostenendoci durante tutto l'anno, partecipate a questa tavola ideale che si apparecchia in tanti angoli del mondo e anche qui a Rovigo - conclude Moira Ceci - Anche quest'anno, nel rispetto delle norme sul distanziamento e con tutte le precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus, vogliamo regalare a tutti la gioia del Natale. Come lo scorso anno il giorno di Natale distribuiremo un pasto caldo ed un dono ad i nostri amici che affrontano questo periodo con difficoltà. La felicità è un pane che si mangia insieme. Per questo vi invitiamo ad unirvi a noi per prendere parte a questa festa».

Marco Scarazzatti

