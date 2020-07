Torna lo zero nella casella delle nuovi positività in Polesine, ma non il sereno.

La brusca ripresa del contagio, seppur contenuta, dimostra che il Coronavirus è ancora pronto a giocare tiri mancini. Ed è per questo, anche in considerazione delle conseguenze per la collettività dei singoli comportamenti, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico, che mantenere comportamenti attenti e corretti resta importante.

Gravi e imperdonabili leggerezze, come quella emersa la settimana scorsa della giovane veronese che era arrivata a Rosolina Mare ignorando l'isolamento fiduciario cui era stata sottoposta dall'Ulss Scaligera, possono costare carissime.

In questo momento, fra l'altro, a parte il 43enne indiano, che correttamente ha segnalato il proprio rientro dal Paese d'origine e si è sottoposto a isolamento e tampone, risultando positivo, le altre cinque persone attualmente positive in provincia sono tutti bassopolesani doc.

Nel frattempo, con gli screening è stato superato il numero di 24mila persone sottoposte a tampone, 24.176, con il numero totale dei tamponi eseguiti da inizio epidemia arrivato a 54.770. In tutto, i casi riscontrati sono stati 458, 416 dei quali guariti.

Tornano a calare, intanto, le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva: ieri 95. Numero che può evidentemente subire variazioni continue anche per le disposizioni sugli ingressi dall'estero oltre che da eventuali tracciamenti di contatti di casi positivi.

Venerdì il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella aveva ammesso che si aspettava altri casi. Purtroppo, aveva ragione.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA