Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEROVIGO (E. Bar.) Il rombo dei motori delle auto storiche torna a farsi sentire lungo le strade del Polesine dopo lo stop forzato dello scorso anno, a causa dell'emergenza sanitaria. Domani si terrà la 33. edizione del Giro del Polesine, raduno turistico per auto storiche, moderne e sportive, organizzata dal Club Auto moto storiche Rovigo. Come da tradizione, la manifestazione raduna gli appassionati di auto storiche e in...