Per spiegare che cos'è il coronavirus, e cosa bisogna fare per superare le difficoltà della pandemia, a volte basta anche un peluche. E così, un pupazzo di Topo Gigio è diventato il mezzo, nelle mani di Giovanni Seghi, psicoterapeuta e psicologo dell'età evolutiva e dell'intervento nella scuola, per spiegare agli alunni più piccoli anche, ad esempio, come in tempi di pandemia si possa manifestare il proprio affetto sostituendo gli abbracci. Seghi è stato protagonista dell'incontro in streaming promossa da Irase, Ordine dei medici e Commissione Pari opportunità del Comune. L'appuntamento ha coinvolto con la didattica a distanza gli allievi di 4 classi di scuole primarie e di altrettante di istituti secondari come il Cipriani di Adria e il Viola-Marchesini di Rovigo, e dei comprensivi Rovigo 3 e di Costa-Fratta Polesine. Insieme a Seghi nell'appuntamento online è intervenuta Annamaria Bernardi, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici. Con le conoscenze sviluppate grazie all'incontro, utilizzabili anche in ambienti extra-scolastici, «la registrazione video delle due sessioni sarà resa disponibile agli istituti scolastici che ne faranno richiesta - spiega Bertilla Gregnanin, dirigente dell'Istituto per la ricerca accademica sociale ed educativa (Irase) di Rovigo - Abbiamo superato i 200 contatti durante l'incontro online», conclude Gregnanin.

Nicola Astolfi

