Tombe sepolte dall'erba e lapidi che cadono a pezzi

CIMITERI NEL DEGRADOROVIGO Ha costruito l'Italia, il suo ricordo finisce in macerie: Remigio Piva ha portato alto il vessillo della città di Rovigo scrivendo in prima persona una nobile pagina della storia del nostro Paese. Fu, infatti, uno dei valorosi che, in camicia rossa, seguirono Garibaldi nella sua impresa, salpando da Quarto nella notte fra il 5 e 6 maggio 1860 e sbarcando a Marsala cinque giorni più tardi, per poi conquistare il Regno delle Due Sicilie combattendo in prima persona per l'Unità d'Italia. Per onorare la sua memoria la...