FLOROVIVAISMO

ROVIGO Orti e giardini sono salvi. Almeno gli appassionati di ogni età col pollice verde potranno riscoprire il sapore di primavera tra zappe e vanghe, concimi e semine. E soprattutto il caro e mai passato di moda hobby di coltivarsi pomodori e zucchine, insalata, melanzane e qualsiasi altra verdura in casa propria oltre ad allestire balconi e davanzali fioriti per trasformarli in giardini lussureggianti di fresca natura. Mano tesa a giardinieri e orticoltori domestici, che potranno dare libero sfogo alla loro passione verde e trovare sollievo alla reclusione forzata in questo periodo di grave oppressione sociale per l'emergenza Coronavirus. È finalmente arrivato il via libera al florovivaismo.

VENDITA CONSENTITA

Lo annuncia l'associazione Coldiretti sottolineando che il Governo ha liberato il settore dai vincoli dei decreti contro la diffusione del contagio. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è infatti consentita. Sarà possibile reperirli quindi il negozi specializzati, supermercati, florovivaisti, fiorai e vivai.

«È consentita l'attività di produzione trasporto, commercio e consegna di prodotti agricoli e alimentari e la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, vasi, fertilizzanti e ammendanti (ovvero, qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno)», ha riferito Ettore Prandini, presidente nazionale dell'associazione Coldiretti

«Saranno ovviamente da rispettare - aggiunge - tutte le norme sanitarie in vigore. Ci sentiamo quindi in dovere di lanciare un appello alla grande distribuzione, ai mercati e a tutti i punti vendita aperti affinché promuovano la vendita di fiori e piante di produzione nazionale. Sarà possibile in diversi punti vendita anche la consegna a domicilio già attiva in queste settimane per ovviare al problema della chiusura delle attività. Invitiamo quindi tutti i cittadini a mettere fiori e piante su balconi e giardini, coltivando il proprio orto per chi lo possiede, come segno beneaugurante della primavera, momento di risveglio e di uscita da un periodo cupo e travagliato come l'attuale»

F.Pav.

