INCARICHI PUBBLICI

ROVIGO In Polesine non si trovano Paperoni come Stefano Ambrosini, presidente dimissionario di Finpiemonte, la società finanziaria della Regione Piemonte, che ha dichiarato redditi per 4,7 milioni, e che pure ha un qualche rapporto con il Polesine, perché nelle ancora nebulose indagini che la Procura di Roma ha avviato sul concordato preventivo del colosso delle costruzioni Astaldi, di cui è stato nominato commissario giudiziale, è finito anche uno stimato professionista adriese. Nel bollettino che riporta i redditi dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti o aziende speciali, a partecipazione statale, che secondo l'articolo 12 della legge 5 luglio 1982 devono trasmettere le proprie dichiarazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, figurano solo tre polesani: il presidente del Censer Giuseppe Toffoli, l'amministratore unico di Polesine Tlc Angelo Zanellato e il direttore del Conservatorio Venezze di Rovigo Vincenzo Soravia. L'elenco riporta, si spiega, le «dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese a cura degli interessati alla data del 15 giugno 2020, anno di riferimento redditi 2018». Toffoli, che è anche vicepresidente vicario della Fondazione Cariparo, componente del collegio sindacale di Erreeffe Group, sindaco unico di Hulka srl, membro del Comitato di supporto degli azionisti di minoranza di Cassa depositi e prestiti spa, oltre che commercialista e consulente di vari enti e società, pubblici e privati, ha dichiarato un reddito complessivo di 207.275 euro. Censer spa Rovigo Fiere, gestisce il polo fieristico dell'ex Zuccherificio di viale Porta Adige ed ha come soci la Provincia, il Comune di Rovigo, la Fondazione Cariparo, Intesa Sanpaolo, la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Polesine Tlc, invece, nata come costola del Consvipo, per il quale sono state avviate le procedure che devono portare alla chiusura, ha come scopo alla base della sua fondazione, nel 2003, la realizzazione della banda larga in Polesine, dando seguito ad uno studio di fattibilità predisposto all'interno del Patto Territoriale Progetto Impresa Rovigo-Europa. Azionista di maggioranza è, appunto il Consvipo, con il 54%, mentre le restanti quote sono per il 30% di Asm spa, per il 3% della Camera di Commercio, per il 2% di Ecoambiente, per il 9% di Infracom spa ed per l'1% di Aiem Group. Zanellato, con un lungo curriculum politico, anche con un la carica di consigliere regionale, e già presidente del Consiglio del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureti di Rovigo, fra libera professione e redditi da dipendente ha dichiarato redditi per 55.320 euro, oltre all'acquisto di una Renault Kadjar. Il direttore del Venezze Soravia, diplomatosi proprio in quello stesso conservatorio in musica corale, direzione di coro e composizione, oltre che laureato in Filosofia a Venezia, nominato cavaliere nel 2018, invece, ha dichiarato un reddito complessivo di 37.710 euro.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

