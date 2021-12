Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROMettere in atto progetti ed iniziative per avvicinare al mondo del lavoro i cittadini che percepiscono il tanto discusso reddito di cittadinanza. Con questo obiettivo, il Comune di Rovigo, quest'anno, ha avviato 37 tirocini lavorativi rivolti, nell'arco del 2021, ad un gruppo di beneficiari del sussidio statale.Quest'anno, in particolare, nel capoluogo il numero complessivo dei beneficiari dell'assegno del reddito di cittadinanza è di...