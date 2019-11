«Tirava l'Ostro e ha buttato giù tutto» Ma i pescatori voglio ricostruire subito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPORTO TOLLE Mai visto. Sono le due parole più ripetute dagli operatori della pesca che ieri già dalle 7 erano lungo la Sacca degli Scardovari a salvare il salvabile per rimettersi in piedi. Tra loro anche Angelo Stoppa, presidente della coop Adriatico il quale spiega: «Il problema non è stato il vento in sé, ma l'acqua alta, la seconda più grande dopo quella del 1966. Fa davvero male pensare che proprio tra le cavane abbattute vi è anche quella di un pescatore che aveva finito di sistemarla proprio venerdì, dopo i danni...