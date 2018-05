Testamento biologico, si formano gli operatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROROVIGO Testamento biologico e fine vita, due temi dei quali si è parlato molto, ma che per tanti restano ancora questioni avvolte da dubbi, anche sul loro significato. Proprio per affrontare la delicata e importante materia, domani, nella sala Bellinazzi della casa di cura Città di Rovigo, si terrà un apposito corso. La struttura ha deciso di inserire nella propria Carta dei servizi la possibilità per gli ospiti di compilare le proprie Dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero il documento nel quale una persona può...