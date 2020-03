BOLLETTINO SANITARIO

ROVIGO Un risultato di negatività estremamente positivo: i due tamponi eseguiti al medico dell'Ulss e alla figlia, che erano entrati in contatto con la zona a rischio di Crema, hanno escluso il contagio da Covid-19. Resta quindi fermo a quattro il numero dei pazienti polesani positivi al nuovo Coronavirus. Si tratta del paziente 1, il cinquantenne adriese, la cui positività è stata accertata il 28 febbraio e che, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto contagiato durante una cena a Saonara con il suo datore di lavoro, un imprenditore di Vo', il 20 febbraio, di due suoi amici, con i quali era stato a cena due giorni dopo, il 22, uno sempre di Adria e uno di Corbola, nonché dell'appassionato di tango di Lusia che ha partecipato alla Ronda Estense, l'incontro per appassionati di milonga, che si è tenuto all'Hotel Astra di Ferrara dal 21 al 23 febbraio, al quale hanno partecipato oltre 120 persone da tutta Europa compresi tre spagnoli trovati positivi al rientro in patria, fra venerdì e sabato, con i Servizi di Epidemiologia iberici che hanno provveduto ad allertare l'azienda sanitaria ferrarese che, a sua volta, ha avvisato tutti i partecipanti all'evento. Invitandoli all'isolamento domiciliare o, nel caso di presenza di sintomi, a contattare le rispettive Ulss.

SERVIZIO DI IGIENE

In Polesine a ieri, secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla dottoressa Margherita Bellè, responsabile del Sisp, il Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva risultavano 146. L'incremento del loro numero, nonostante ieri siano usciti dalla quarantena 20 persone che hanno completato il periodo dei 14 giorni dal contatto sospetto, rispetto ai 120 di martedì, che inverte il trend che si era registrato negli ultimi giorni, è dovuto al fatto che i tre nuovi casi individuati proprio nella mattinata di martedì ha portato ad estendere le maglie della misura precauzionale ai loro rispettivi contatti.

TASK FORCE ATTIVA

«Questo aumento rimarca il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - è legato al grande lavoro del Dipartimento di Prevenzione che in tempi brevissimi ha messo in isolamento tutti i contatti delle tre persone trovate positive al coronavirus, segno dell'ottimo funzionamento della task force messa in atto dal sistema sanitario aziendale, regionale, ministeriale».

TRE NUOVI TEST

Nel frattempo sono stati eseguiti altri tre test ad altrettante persone, uno fortunatamente negativo, due per i quali si attende l'esito a breve. In questo caso, non si tratta di soggetti che presentano il doppio parametro, ovvero quello della sintomatologia e quello del carattere epidemiologico, ovvero l'essere stati in contatto, diretto o indiretto, con le aree a rischio o con persone risultate positive. I tre pazienti in questione, spiega l'Ulss Polesana, presentano solo il primo dei due parametri, ma hanno «sintomi respiratori importanti». Per questo, pur non avendo il carattere epidemiologico, non avendo avuto nessun contatto accertato con persone cui sia stato riscontrato il virus, né essendo transitati lei cosiddetti cluster, i focolai individuati, in base a quanto previsto dal protocollo ministeriale sono stati comunque sottoposti al tampone faringeo a scopo precauzionale.

LA FILIERA DEL CONTAGIO

Anche perché, come è emerso chiaramente nella ricostruzione della filiera del contagio del primo paziente polesano, il virus può essere trasmesso anche da portatori sani, che ancora non hanno sviluppato sintomatologia. «A conferma di come questo virus sia subdolo ha spiegato nell'incontro con i sindaci Compostella - meno aggressivo della Sars, ma più contagioso anche del virus influenzale. Non siamo di fronte a un focolaio polesano e questa settimana dovrebbe essere quella della maggiore teorica espansione del virus, a macchia d'olio. Man mano che le nostre indagini e la nostra raggiera dei soggetti potenzialmente a rischio si estende, potremmo anche avere qualche altro caso positivo, siamo ancora nei tempi dell'incubazione. Ma la situazione è monitorata, la macchina sta lavorando e questa attività di prevenzione e di isolamento, quella principale da mettere in atto, perché quella clinica avviene nell'ambiente isolato dell'ospedale, sta dando i suoi frutti».

Francesco Campi

