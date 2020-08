I CONTROLLI

ROVIGO Sette positivi al Covid su 1.184 docenti e personale scolastico sottoposti al test sierologico. Sono i primi risultati dello screening, partito nei giorni scorsi, per garantire il rientro in classe in sicurezza di circa 28mila studenti polesani. La campagna dei controlli del personale docente e non docente di tutti gli istituti di istruzione, dalle scuole d'infanzia alle superiore, compresi gli istituti professionali, previsto a livello nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 interessa in Polesine circa tremila persone. L'adesione è su base volontaria e prevede l'esecuzione di un esame sierologico tramite test pungi dito: in caso di positività sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare a carico dell'Ulss.

«Sono emerse sette positività ha fatto sapere ieri il numero uno dell'Ulss 5 Antonio Compostella - Si tratta di personale sparso in tutto il Polesine, non riconducibile ad un focolaio specifico. I tamponi chiariranno la presenza o meno del virus».

IL BOLLETTINO

Nel frattempo continua a salire la curva dei contagi. In Polesine ieri sono emerse altre quattro positività, facendo salire a 72 le persone attualmente positive al Covid. I nuovi malati sono tutti residenti i città: si tratta, in particolare di un'ucraina e una moldava, rispettivamente di 64 e 55 anni, che si trovavano già in isolamento dalla data di rientro dal proprio Paese d'origine. Anche se asintomatiche, sono risultate positive al tampone. Tra i nuovi contagi, anche un uomo di 30 anni, contatto stretto di una persona positiva, e una donna di 32, leggermente asintomatica. Due i pazienti ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Rovigo.

NUOVA GUARIGIONE

La buona notizia è invece quella di una guarigione dalla malattia, che, da inizio pandemia, fa salire a 430 tra i 538 contagiati i residenti in Polesine che hanno sconfitto il virus. Con l'incremento del numero dei contagi cresce anche il numero delle persone poste in isolamento preventivo, attualmente 460. Numeri che, con la riapertura delle scuole, sono però destinate a crescere, in quanto in caso di positività di uno studente, l'Ulss 5 farà scattare l'isolamento dell'intera classe, docenti e personale scolastico venuti a stretto contatto con il contagiato. «Il vero stress ha spiegato il direttore generale - è l'inizio delle scuole. L'idea è quella di procedere anche con una formazione dedicata ai referenti Covid per preparali alla gestione della situazione». «Mi sento comunque fiducioso - ha aggiunto - e mi appello dunque al senso di responsabilità di tutti noi».

ISOLAMENTO OBBLIGATORIO

A spaventare le famiglie, oltre al contagio dei propri figli, è l'obbligo ad assentarsi dal lavoro nel caso in cui il figlio risultasse positivo ai due tamponi, quello rapido e quello effettivo. I tal caso, infatti, l'isolamento potrebbe anche scattare per i colleghi che hanno avuto contatti stretti con il genitore in questione. «Gli isolamenti assicura però Compostella verranno attivati solo dopo un'attenta valutazione dell'effettivo rischio. Ecco perchè è importante rispettare la regola dell'uso dei dispositivi in tutte quelle situazioni in cui non è garantito il distanziamento, compresi i luoghi di lavoro».

R.Mer.

