LA PREVENZIONE

ROVIGO Test sierologici Covid 19 disponibili anche in città grazie al progetto avviato dal Centro di medicina di Rovigo. I test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG verso il Covid-19, utili a rilevare se si è venuti a contatto con il virus, sono partiti inizialmente per le aziende e le organizzazioni, ma ora diventano disponibili anche per i cittadini.

«Le richieste pervenute in questi giorni arrivano da aziende medie e piccole, di diversi settori produttivi, e anche da diversi studi professionali, ma anche da privati cittadini - spiega Mario Loro, responsabile della struttura e già titolare di Fisiomed - Chi chiama fa subito capire di essere molto informato sui tipi di test disponibili oggi e sulla differenza con i tamponi e per questo è interessato a sottoporsi al test. I titolari di azienda dimostrano interesse al test come attenzione alla salute dei loro dipendenti ma anche a quella dei loro familiari».

COME FUNZIONA

Il test è veloce e si potrà ritirare l'esito entro le 24 ore. Prevede un prelievo ematico eseguito da infermiera presso la sede del Centro di medicina Rovigo (viale Porta Po, 56) che porterà a definire un primo quadro dello stato immunologico della popolazione lavorativa analizzata. I test vanno prenotati e si effettuano solo su appuntamento - non si può quindi presentarsi direttamente al Centro - per consentire che anche l'attività di prelievo avvenga secondo le norme di sicurezza in vigore in questo periodo. Il costo è analogo a quello di un tichìket sanitario: 45 euro.

«Vogliamo essere al fianco del territorio per dare un supporto adeguato in questa difficile fase - commenta Vincenzo Papes, amministratore delegato del gruppo che conta una trentina di centri in tutto il Nordest -. L'obiettivo è ripartire anche da un punto di vista economico ma in sicurezza e in serenità per quanto riguarda la salute di lavoratori e cittadini. Finora sono migliaia ogni giorno le telefonate in arrivo da aziende, liberi professionisti e cittadini da tutto il Veneto».

LA RICHIESTA

Già dalla settimana dopo Pasqua nelle 30 sedi venete (oltre a Pordenone e Ferrara) i telefoni del Centro di medicina hanno registrato migliaia di richieste per il test sierologico. Il laboratorio di Conegliano (Treviso), che processa ogni anno oltre 1.5 milioni di esami, è stato il riferimento scientifico dell'iniziativa pilota coordinata da Assindustria Venetocentro per il test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG verso il Covid-19 in azienda. Centinaia le telefonate in questi giorni anche al Centro di medicina Rovigo, la provincia che ha registrato, insieme al Bellunese, i numeri minimi di contagiati Covid-19. Per informazioni sul test di ricerca anticorpi IgM e IgG si può contattare il Centro di medicina Rovigo diretto dal dottor Leopoldo Aggio: in viale Porta Po, 56 (di fronte all'entrata di Città Giardino), dal lunedì al venerdì (ore 8-20) al numero 0425-423 573 oppure via mail a rovigo@centrodimedicina.com.

Nicoletta Canazza

