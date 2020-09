Fino a domani, per tutti i presidenti di seggio, i segretari e gli scrutatori c'è la possibilità di sottoporsi gratuitamente allo screening pre-maratona elettorale, con l'esecuzione del tampone rapido. Non si tratta del test sierologico rapido, quello che si esegue con la puntura sul dito e che fa emergere in pochi minuti l'eventuale presenza di anticorpi, bensì quello, che sta sempre più prendendo piede, che si esegue sempre con l'utilizzo di un tampone naso-faringeo, ma con il responso che arriva in poco più di un quarto d'ora, in loco, ricercando la presenza di antigeni. Al momento un test ancora senza valore legale, quindi in caso di positività serve comunque un secondo tampone, ma giudicato affidabile in oltre il 90% dei casi. Il servizio è gratuito e su base volontaria, seppur raccomandato per una maggiore sicurezza del voto, momento delicato sul fronte Covid visto il quadro generale.

Nel frattempo si stanno completando le operazioni di predisposizione del seggio domiciliare Covid per gli elettori che si trovano in isolamento e che possono rivolgersi al proprio Comune per le informazioni. Per lo screening ai componenti dei seggi, invece, queste le sedi e gli orari: ospedale di Rovigo, Corpo F, con accesso sul lato sud della pensilina rossa, dalle 15 alle 17; ospedale di Adria, punto prelievi al piano terra dell'ospedale vecchio, dalle 14.30 alle 16.30; ospedale di Trecenta, punto prelievi al piano terra, sempre dalle 14.30 alle 16.30.

