OCCHIOBELLO Nessun positivo tra i centocinquanta ragazzi delle scuole elementari e medie di Santa Maria Maddalena posti in quarantena dopo che un alunno della terza D della scuola media di via Amendola era risultato positivo lo scorso 27 febbraio. Nessuna positività nemmeno tra insegnanti, autisti dello scuolabus e accompagnatori, che pure erano stati collocati in quarantena perché a contatto con il caso indice.

Un sospiro di sollievo per le famiglie degli studenti e per tutto il personale scolastico, alcuni giorni dopo l'isolamento preventivo fatto scattare dal presidente dell'istituto comprensivo di Occhiobello Salvatore Madaghiele, che in una circolare precisava come la misura fosse stata presa «a maggiore scrupolo rispetto alle linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia». Per tutti gli alunni era stata immediatamente attivata la didattica a distanza, che è proseguita fino alla somministrazione del tampone rapido, mercoledì pomeriggio in via King.

L'esito dei test non ha riscontrato alcuna positività, così gli studenti sono potuti tornare alla vita scolastica, sotto il regime di sorveglianza stretta. Gli alunni hanno in questo modo la possibilità di frequentare le lezioni, ma non possono uscire ed avere contatti con l'esterno, in sostanza non riprendono al momento la propria vita sociale. Il tutto almeno fino al 9 marzo, data in cui verrà eseguito il secondo giro di tamponi. La misura, estremamente cautelativa, è stata presa anche per gli autisti e tutto il personale venuto a contatto con il caso indice, i quali potranno svolgere solamente l'attività lavorativa senza avere altri contatti. Un episodio analogo era stato riscontrato a metà febbraio nella classe 1.C della scuola media di Santa Maria Maddalena. I ragazzi, dopo che era emerso un caso di positività all'interno della classe, erano stati posti in sorveglianza stretta con frequenza scolastica dopo che tutti i tamponi erano risultati negativi. Stessa sorte, poche ore dopo, era toccata alla terza B. Insomma, il Covid continua a fare breccia nelle scuole, e con la veloce diffusione delle cosiddette varianti, soprattutto quella inglese, sta creando non pochi problemi in un anno scolastico già molto spezzettato e che gli alunni non stanno vivendo con la giusta tranquillità. Il virus sta tornando a fare paura, e la variante inglese sembra coinvolgere in particolare le fasce più giovani, minando così il corretto svolgimento della vita scolastica.

Jacopo Cavallini

