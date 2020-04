IL BOLLETTINO

ROVIGO Nessun lutto ascrivibile al Coronavirus, ma ancora altri 25 nuovi contagi accertati, 22 dei quali agli Istituti Polesani e uno di un operatore sanitario. A testimonianza delle difficoltà di spegnere completamente i focolai e di spezzare del tutto le catene di contagio anche in una realtà come il Polesine, in cui i numeri, sia assoluti, che in rapporto alla popolazione, sono comunque migliori rispetto a quelli delle province vicine.

DIRETTORE CAUTO

Ma il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella non nasconde i propri dubbi di fronte alle proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che hanno stimato nelle varie aree il giorno in cui si registreranno zero contagi, indicando il 21 maggio come data in cui il Veneto potrebbe raggiungere questo traguardo: «Sono un attimo più prudente e ribadisco il mio pensiero, non da virologo o esperto, ovvero che conviveremo con il virus e piccole endemie e casi positivi continueremo ad averli anche nei prossimi mesi. Mentre quando gli esperti prevedono una recrudescenza in autunno credo che abbiano purtroppo pienamente ragione.. Quello che è certo è che dobbiamo continuare ad essere responsabili, attenti, prudenti e rispettare le buone norme di igiene personale, anche quando arriverà la cosiddetta fase due, perché il virus continuerà comunque a circolare, anche se al momento, grazie alle azioni di contenimento e al senso di responsabilità, lo abbiamo quasi completamente tolto dalla strada ed abbiamo soprattutto il problema delle infezioni di comunità, nelle strutture. All'interno dell'ospedale abbiamo avuto il focolaio di Geriatria, che è chiuso, e poi i due focolai della Casa Sacra Famiglia di Fratta e, ora, degli Istituti Polesani di Ficarolo».

LO SCREENING

Oltre ai 22 nuovi contagi emersi dalla conclusione del secondo giro di screening agli Istituti Polesani, gli altri nuovi riscontri di positività, per così dire territoriali, sono quelli di un 83enne altopolesano e di una 82enne sempre altopolesana, entrambi già in isolamento domiciliare per un contatto di positività in ambito familiare, non la stessa famiglia, con il primo che è stato sottoposto a tampone perché ha iniziato a manifestare sintomi, mentre la seconda, che è sempre stata asintomatica, ha avuto l'accertamento di positività dal tampone che doveva concludere la sua quarantena preventiva. È altopolesano anche il 26enne operatore sanitario che, ha sottolineato Compostella, «lavora in un reparto a bassa probabilità di contatto con pazienti e soprattutto con casi positivi: ha avuto il riscontro di positività nell'ambito dello screening dei dipendenti ospedalieri ed è in isolamento. Potrebbe aver contratto l'infezione anche fuori dall'ambito ospedaliero. A oggi su 2.400 circa operatori che hanno eseguito il tampone abbiamo riscontrato 40 positività, l'1,7%. Ben 16, poi, sono risultati guariti, pertanto gli operatori in questo momento positivi sono 24».

LE GUARIGIONI

Proprio sul fronte delle guarigioni, ne è stata confermata una anche ieri, con il numero totale che arriva a 89. Sono, invece, scese a 362 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Anche il numero dei ricoverati cala di due unità e si attesta a 44 persone, tutte a Trecenta, 7 in Terapia intensiva, 13 in Terapia semintensiva respiratoria, 24 in Area medica Covid. Intanto è stato superata quota 8mila persone sottoposte a tampone, con un totale di 1.025 tamponi eseguiti, con la discrepanza fra i due numeri dovuta al fatto che ci sono state persone sottoposte a più tamponi, sia in ambito di screening sia per seguirne il percorso clinico e accertarne la guarigione.

TEST ALL'INGRESSO

L'attività di test, per rendere più rapide e sicure le procedure, a breve verrà eseguita sulla rampa di Malattie infettive dell'ospedale del capoluogo, direttamente in auto alle persone che si presentano su indicazione del Servizio di igiene e nell'ambito degli screening previsti. Da parte dell'Ulss, poi, il ringraziamento al negozio Rema ricambi e assistenza per elettrodomestici di Rovigo che ha donato una macchina del caffè e una scorta di cialde per la Rianimazione dell'Ospedale di Rovigo.

Francesco Campi

