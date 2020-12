Prevenzione e donazione viaggiano di pari passo anche in Polesine. Avis provinciale e Fidas polesana informano che da oggi sarà attivato lo screening antigenico rapido per Sars-Cov2: un'opportunità importante per tutti i donatori di sangue e plasma. Lo screening dovrà essere effettuato entro sette giorni dalla donazione. Al termine di questa, ai volontari sarà consegnato un braccialetto identificativo di colore arancione che sarà poi consegnato al personale del Covid Point insieme alla tessera sanitaria. Alle persone, inoltre, sarà rilasciata una dettagliata informativa di post donazione, contenente precise indicazioni in merito al test. Nella nota congiunta, Avis e Fidas evidenziano che i Covid Point di Rovigo, Adria e Trecenta restano comunque con accessi prioritari ai bambini, alle donne in gravidanza e ai portatori di handicap, e che l'accesso veloce al fast track è riservato ai soli donatori, non ai familiari o agli accompagnatori. Nel caso in cui il donatore risultasse positivo al Coronavirus, scatta immediatamente una procedura. La persona dovrà seguire le indicazioni fornite dal personale del Covid Point e dovrà informare tempestivamente il Centro trasfusionale, secondo le modalità indicate nel foglio informativo Pdi (Post donation information), rilasciato dal reparto di Medicina trasfusionale al momento del prelievo. I presidenti dell'Avis Barbara Garbellini e Luca Callegari della Fidas ribadiscono come «tale opportunità di prevenzione possa essere considerata un valore aggiunto circa i servizi disponibili per i donatori di sangue e plasma, utile non solo per se stessi, ma anche per la tutela della salute pubblica».

