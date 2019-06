Tesoro, partito il processo per peculato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIRIGENTE A PROCESSOROVIGO Nell'esposto anonimo si fa riferimento anche a quattro agenti della polizia locale che avrebbero bevuto durante l'orario. Circostanza che, seppur emersa in aula, non rientra fra quelle all'attenzione del Collegio dinnanzi al quale ieri è entrato nel vivo il processo che vede il comandante della Polizia locale Giovanni Tesoro accusato di peculato, peculato d'uso e false attestazioni, per aver impostato come codice di sblocco del telefono di servizio la propria impronta digitale, per l'utilizzo della Fiat Punto di...