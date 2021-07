Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOROVIGO Terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi, come non avveniva dal 23 giugno scorso. La differenza rispetto ad allora è che in questi giorni, come avviene dal 28 giugno, vengono eseguiti tamponi a tappeto con la campagna itinerante nei luoghi a maggior afflusso in provincia. E che, nonostante i circa 1300 test eseguiti ogni giorno, non compaiono, fortunatamente, esiti di positività. Oggi gli operatori dell'Ulss saranno a...