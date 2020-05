IL BOLLETTINO SANITARIO

ROVIGO Nessun nuovo riscontro di positività nonostante continui l'esecuzione di tamponi di screening, con il terzo giorno consecutivo a contagio zero per il Polesine e un trend sostanzialmente lineare dal 4 maggio con qualche sporadica eccezione, che fa crescere un clima di ottimismo, anche se le raccomandazioni alla cautela sono sempre valide. A crescere, anche se di una sola unità, è anche il numero delle guarigioni accertate, ora arrivate a 371 a fronte dei 449 residenti in Polesine trovati positivi al virus dall'inizio dell'epidemia. Considerando i 36 decessi che purtroppo sono stati registrati, pur trattandosi di un numero incomparabilmente più basso rispetto a quelli delle altre province venete, in questo momento il numero delle persone ancora positive è ormai inferiore a 50. Ed è un dato che, anche rapportato al tempo trascorso dal primo allentamento delle limitazioni del 4 maggio ed a quello ulteriore del 18, davvero fa salire la speranza di un allentamento della morsa del Covid-19, che da mesi tiene in scacco il mondo.

CAUTELA D'OBBLIGO

Tuttavia, trattandosi di un virus nuovo, ogni ipotesi deve poi passare dal vaglio della realtà ed è ancora lontano il momento delle certezze assolute. E, nel dubbio, sarebbe davvero un errore imperdonabile abbassare la guardia proprio in quello che potrebbe essere l'ultimo sforzo. Scendono poi a 4 le persone ricoverate nell'Area Covid di Trecenta, mentre le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono 132.

I FOCOLAI ATTIVI

La guarigione registrata ieri è quella di un ulteriore operatore degli Istituti Polesani. Nella struttura di Ficarolo, teatro del più ampio focolaio registrato in provincia di Rovigo, sono rimaste allo stato attuale solo 11 positività totali, 10 fra gli ospiti con disabilità psichica e un solo operatore. Due soli, invece, gli ospiti rimasti ancora positivi alla Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, l'altra struttura residenziale polesana investita da fenomeni di contagio su larga scala. Fra gli operatori resta ancora positivo un ulteriore operatore di Villa Tamerici di Porto Viro. Ma si tratta di contagi residuali e di un quadro fortunatamente incomparabile con quello che si prospettava il mese scorso. I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine hanno raggiunto quota 26.767, anche se il numero delle persone sottoposte a test è pari a 16.721, in virtù dei testi ripetuti, sia per le diagnosi, compreso l'accertamento dell'avvenuta guarigione che richiede un doppio risultato di negatività a tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, sia per le campagne di screening. Per quanto riguarda, invece, la ripresa delle attività ambulatoriali e diagnostiche, martedì sono state erogate 7626 prestazioni totali. Il Cup, invece, ha ricevuto circa 5.500 chiamate.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA