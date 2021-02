SCIA DI SANGUE

ROVIGO Il terzo omicidio in meno di un mese. Il terzo parricidio da agosto. Tutti drammi che si sono consumati all'interno di nuclei familiari, in una sorta di dramma nel dramma che rende ancora più cupe queste tragedie che hanno segnato il Polesine in tempi recenti.

I PRECEDENTI

Il 5 agosto Terenzio Roma, detto Simone, ha colpito al collo e alla testa con un paio di forbici il padre 85enne, che si chiamava esattamente come lui, al quale era molto legato, e che era appena stato dimesso da un ricovero, provocandone poi la morte. Una vicenda umana straziante alla luce del quadro psicologico del 45enne affetto da schizofrenia e seguito dal servizio di Psichiatria dell'Ulss Polesana che sembrerebbe quasi aver colpito il padre non tanto per la volontà di nuocergli, quanto piuttosto per porre fine alle sue sofferenze. Un dramma con dolorose analogie con quello che si era consumato a Rovigo nel novembre del 2017, quando il 22enne Bogdan Stefan Halapciug, nel cuore, in preda ad una sorta di delirio mistico, ha accoltellato e ucciso la madre Tatiana Lenuta, 49 anni, malata di cancro, che si era addormentata sulla poltrona del soggiorno davanti alla televisione.

GLI OMICIDI

Il primo degli omicidi che hanno invece costellato questo primo scorcio del 2021 è quello che ha visto Rosangela Dal Santo, 57 anni, accoltellare con un coltello da arrosto il proprio compagno Costantino Biscotto, 55 anni, uccidendolo. Una tragedia che si è consumata all'interno della loro abitazione, al 183/A di via Mayer a Polesella. La donna ha poi tentato il suicidio con il gas di scarico della propria auto all'interno del garage, venendo salvata dall'intervento di tre vicini. Una volta in ospedale, le sono state poi scoperte delle ferite di arma da taglio. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Francesco D'Abrosca.

SANGUE AL CAMPO SINTI

Il secondo omicidio che si è registrato in Polesine in questi due mesi tormentati è quello che ha avuto come teatro le roulotte del campo di Sant'Apollinare, lungo la Provinciale, il 4 febbraio scorso. Un altro parricidio. La vittima, infatti, è stata il 45enne Edis Cavazza, sinti, colpito a morte del figlio 17enne con un machete. Insieme al giovane, che si trova in questo momento nell'istituto penale per minori di Treviso, è accusata di omicidio volontario in concorso, aggravato dal vincolo della premeditazione, anche la sua fidanzata, la 26enne Annalisa Guarnieri, che si trova invece nel carcere femminile di Verona. Anche in questo caso, come nel precedente, le indagini non sono ancora chiuse. Anzi, proprio in questi giorni l'avvocato Sandra Passadore, che difende la 26enne, ha presentato istanza di riesame per chiedere una misura meno pesante della custodia cautelare in carcere e manifestando la volontà che la ragazza possa essere interrogata dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo che coordina le indagini, per raccontare la propria versione dei fatti, dopo essersi in prima battuta avvalsa della facoltà di non rispondere.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA