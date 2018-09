Terza vittima del virus L'emergenza continua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Salgono a tre i decessi in Polesine per la febbre del Nilo, il virus trasmesso dalle zanzare all'uomo che in Veneto ha fatto già altre nove vittime. Una 84enne di Rovigo sarebbe infatti deceduta, l'altro giorno, in seguito alle complicanze della malattia. L'anziana, Rosa Ceruti, insegnante in pensione, residente in via Piave, dal 26 agosto si trovava ricoverata nel reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo in seguito a una febbre altissima. Le condizioni della rodigina, che secondo l'azienda sanitaria locale, presentava la...