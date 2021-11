Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F.Cam.) Una domenica meno pesante rispetto ai numeri della settimana , anche se i contagi hanno continuato ad avanzare e sono stati comunque 63. Le guarigioni, invece, sono state 46, così che il totale dei polesani attualmente positivi arriva a 758, mentre si avvicina a quota 2mila, 1.932, quello degli isolati. In calo, da 34 a 33, il numero dei ricoverati. Sempre due i pazienti in Terapia intensiva, mentre 16 sono in Area medica e...