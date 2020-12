ADRIA

Visitare virtualmente il Delta del Po, non è più una utopia. Inaugurata in galleria Braghin una vetrina interattiva che consente di effettuare una visita virtuale nel Delta. Si tratta di un progetto di promozione turistica promosso da Confesercenti, con il contributo della Camera di Commercio Venezia Rovigo in collaborazione con il Comune di Adria e il Maad, il museo d'arte Adria-Delta.

Il progetto ha visto la ricerca, la realizzazione e l'installazione di un sistema video 2 D e video interattivi all'interno di uno spazio espositivo pubblico, in collaborazione con il Maad, per far vivere ai visitatori della struttura museale una esperienza interattiva ed il più possibile coinvolgente con protagonista proprio il Parco.

IL PROGETTO

L'emergenza da Covid 19 però ha portato alla chiusura delle strutture museali. Per garantire comunque la visione del progetto gli ideatori hanno realizzato una sorta di Street Museum provvedendo ad allestire una vetrina nel centro storico grazie ad Adria Shopping.

Si è posizionato quindi un personal computer dotato di schermo tv a led, un videoproiettore e un sistema interattivo con utilizzo di video camere in grado di interagire con i passanti attraverso un sistema di computer - vision capace di attivare contenuti tridimensionali, audio video, video 360 e fotografici. Il sistema di riconoscimento facciale può stabilire il momento in cui i visitatori guardano la vetrina e discriminare l'uso della mascherina per il riconoscimento dell'utente anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

I video scelti per la proiezione sono relativi a quattro diverse aree legate all'ecosistema del Delta del Po: paesaggio, flora, fauna e gastronomia.

I video interattivi possono gestire i filmati mediante un sistema di riconoscimento definito come body gestures, rilevato con l'ausilio di una videocamera montata sulla parete. Una volta terminata l'emergenza Covid in accordo con il Maad all'interno di palazzo Bocchi sarà allestita una stanza virtuale. Qui sarà possibile effettuare anche una visita tridimensionale del Parco. Saranno inoltre promosse le attività di ricezione e di ristorazione dell'area.

