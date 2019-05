TERRITORIO A RISCHIO ROVIGO La provincia di Rovigo lo scorso fine settimana è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRITORIO A RISCHIOROVIGO La provincia di Rovigo lo scorso fine settimana è stato alle prese con l'emergenza dovuta alla quantità di pioggia caduta in poche ore: un fenomeno del tutto imprevedibile, un evento eccezionale che si verifica ogni 70 o 80 anni ma che è stato gestito con la massima attenzione dal Consorzio di bonifica Adige Po, come spiega il direttore Giancarlo Mantovani: «In due ore sono caduti 130 millimetri di acqua e Costa è stata l'epicentro del fenomeno: qui i millimetri di acqua caduta sono stati 180, mandando in crisi...