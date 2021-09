Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SVILUPPOROVIGO Non un semplice logo, ma un vero e proprio piano di azione per i prossimi cinque anni per rendere l'intera provincia di Rovigo, e non solo i suoi ambienti più caratteristici come il Delta del Po, un polo di attrazione per i turisti.Il Polesine, sul fronte turistico, questa volta ci crede ed è pronto a calare l'asso del marchio d'area Terre fra Adige e Po, «nuovo strumento di governance e promozione turistica - questa la...