Terminal dei bus all'ex scalo merci, park e viabilità ancora da definire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TERMINAL DEI BUSROVIGO Al via lo studio per la realizzazione della stazione delle corriere nella zona dell'ex scalo merci ferroviario. «Stiamo valutando con gli uffici tecnici come fare fa sapere il sindaco Edoardo Gaffeo , perché non possiamo svolgere degli interventi onerosi su una proprietà che non è del Comune. A parte questo, dobbiamo organizzare la viabilità in quella zona e anche i parcheggi. Se faremo il trasloco? Sì, ma va fatto correttamente».La nuova Amministrazione di centrosinistra porterà avanti il trasloco...