ROVIGO Fragili, vulnerabili al virus e alla necessità dell'isolamento: per 163 pazienti oncologici polesani non si sono mai interrotte le cure a domicilio. Per loro il servizio cure palliative ha cambiato procedure, diventando completamente domiciliare. In accordo con le recenti normative regionali, ogni azienda sanitaria del Veneto è dotata di un servizio di cure palliative, in cui équipe multiprofessionali composte da infermieri, medici palliativisti, medici di medicina generale, psicologi, assistenti sociali lavorano fianco a fianco per realizzare una rete territoriale in grado di soddisfare bisogni clinici complessi, con particolare riguardo al trattamento del dolore e di altri sintomi invalidanti che affliggono molti pazienti cronici ed oncologici. La peculiarità delle cure palliative sta proprio nella capacità di scambiare quotidianamente le informazioni relative alla stato di salute dei pazienti assistiti, tra medici palliativisti, medici di medicina generale e infermieri affinché le cure domiciliari siano adeguate alle mutevoli condizioni cliniche dei malati e finalizzate al raggiungimento della migliore qualità di vita.

ACCESSI DOMICILIARI

Così anche la frequenza degli accessi domiciliari varia in funzione dei bisogni assistenziali: maggiore è il bisogno di aiuto, più è frequente l'accesso degli operatori sanitari, fino a divenire quotidiano. Alla guida del servizio dell'Ulss 5 la dottoressa Maria Rita Saltari: «In un un momento in cui la pandemia ha costretto molte famiglie all'isolamento e al distanziamento sociale, è ancora più indispensabile lo sforzo del servizio nel garantire il trattamento del dolore, le terapie infusive, le nutrizioni enterali, la gestione di PEG, di accessi venosi centrali, il rifornimento di farmaci al domicilio dei pazienti, oltre ad essere un'occasione di conforto per i pazienti e per i familiari».

RETE DI ASSISTENZA

La rete delle cure palliative aziendale è completata dall'Hospice Casa del Vento Rosa, dotato di 10 posti letto, dedicato ai pazienti più gravi o per i quali l'assenza di un nucleo familiare non permette di sostenere un'adeguata assistenza domiciliare. Nel 2019 il Servizio di Cure Palliative ha assistito 485 pazienti domiciliari sul territorio di entrambi i Distretti dell'Ulss e 163 pazienti in Hospice. L'epidemia da Covid 19 ha acceso i riflettori su un importante tema di salute pubblica, quale la gestione dei pazienti fragili con malattie croniche, che maggiormente hanno impegnato le strutture sanitarie ospedaliere, mettendo in crisi le terapie intensive oltre ai reparti di ricovero ordinario. «La cronicità è un tema di grande importanza in quanto è anch'essa un'epidemia ormai duratura, che richiede obiettivi di sostenibilità e di appropriatezza clinico-assistenziale aggiunge il direttore generale Antonio Compostella - Le reti nel Veneto che si occupano della cronicità avanzata e del fine vita sono in via di consolidamento e di ulteriore sviluppo. È necessario che tale modello, vantaggioso sia per i malati, in termini di qualità delle cure, che per le aziende sanitarie, in termini di sostenibilità economica, venga esteso in modo omogeneo in tutte le aziende socio sanitarie del Veneto».

Roberta Paulon

