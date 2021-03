Avanti a tappeto con le vaccinazioni: con le 1.500 somministrazioni al giorno, nonostante fosse sabato, è iniziato il cambio di passo della profilassi anti-Covid. Tornano però a crescere i pazienti della terapia intensiva Covid che conta ora 10 persone intubate, con due pazienti trasferiti dall'area medica, e un ricovero in più, 60 posti letto occupati nell'area medica del San Luca di Trecenta, oltre ai 9 pazienti del reparto malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Mentre si sfiorano gli 80 ricoverati, l'apparato diagnostico con gli addetti ai tamponi ha individuato altri 78 nuovi casi, nuove positività che fanno salire a 11.605 i residenti in Polesine che hanno contratto il coronavirus da inizio pandemia, più di un anno fa. Delle 78 nuove positività, 29 persone erano già in isolamento perché contatti stretti, mentre per gli altri 49 casi si cercano di rintracciare e isolare i contatti. Attualmente sono 1.369 le persone positive in provincia e 1.570 i soggetti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Fanno da contraltare 43 guarigioni. Dal punto di vista statistico, il totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione è pari all'5,06% mentre il dato che fotografa la situazione attuale, cioè l'incidenza degli ultimi sette giorni, indica che i nuovi casi rappresentano il 4,41% del totale dei testati nella settimana. Praticamente libere le strutture per anziani, con i vaccini effettuati nella prima tornata e con alte adesioni, nelle quali è rimasto solo un ospite del Centro Servizi La Residence di Ficarolo positivo su un totale di 2.296 (0,04%) e zero operatori positivi su un totale di 2.374. Prosegue l'attività vaccinale sia a domicilio che nei centri deputati per raggiungere l'immunizzazione degli over 80 e del personale della scuola.

