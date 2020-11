SPAZI SICURI

LENDINARA Ha iniziato l'attività il punto per i tamponi rapidi mirati alla diagnosi del Covid-19 attivato dalla Medicina di gruppo integrata Medici più di Lendinara. Già nei giorni scorsi gli otto medici di medicina generale avevano iniziato a fare il test per alcuni assistiti con modalità provvisorie, ma ora hanno una sede consona grazie a una tenda allestita sul retro dello stabile che ospita i loro ambulatori e il Punto Sanità dell'Ulss 5. È stata la Protezione civile lendinarese coordinata da Flavio Rizzi, con la collaborazione del Comune, a fornire e montare la tenda dotandola poi di un allacciamento alla rete elettrica per poter scaldare l'interno in quello che si prospetta come il lungo inverno del Covid-19.

TEST SU RICHIESTA

Va sottolineato che quello attivato dai medici non è un Covid point: il test viene effettuato solo su richiesta del medico di base che ne valuterà l'opportunità caso per caso e, qualora lo ritenesse necessario, assegnerà al paziente un appuntamento per fare il tampone. Il servizio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,30 alle 14, orari in cui i tamponi vengono effettuati dal personale infermieristico. Le infermiere accolgono l'assistito e lo fanno sedere per effettuare il tampone, poi lo fanno accomodare fuori per attendere l'esito che richiede una decina di minuti e viene comunicato verbalmente. Il giorno successivo l'interessato può ricevere il referto scritto. Parallelamente, anche i medici della Medicina di gruppo integrata possono effettuare i test per i loro assistiti, ma in orari diversi, come spiega il dottor Michele Ferlini che li coordina. «Noi medici facciamo i tamponi, sempre nella tenda, dopo il termine del nostro orario di ambulatorio, solitamente dopo le 18,30 per le persone che per ragioni di lavoro non possono farlo all'orario di pranzo», spiega il dottore, aggiungendo che finora gli otto professionisti hanno effettuato nel complesso circa 150 test antigenici rapidi. È il medico a richiedere il tampone se ci sono motivi che indichino di effettuarlo, è bene ribadirlo dal momento che i medici stanno ricevendo anche richieste non supportate da validi motivi. «Qualcuno chiede al medico di fare un tampone solo perché non ne ha ancora fatto uno racconta Ferlini Le richieste di questo periodo sono tante, c'è anche chi chiama per sapere quando ci arriva il vaccino per il Covid-19».

VACCINO ANTINFLUENZALE

Nel frattempo nella Medicina di gruppo è ripresa l'attività di somministrazione del vaccino antinfluenzale, brevemente sospesa per esaurimento delle scorte, grazie all'arrivo di una nuova fornitura. Nel pomeriggio di mercoledì sono state una cinquantina le persone vaccinate, che si aggiungono alle più di duemila che già si erano sottoposte all'iniezione. Per contattare la Medicina di gruppo integrata in questa fase di emergenza, comunque, sono sempre più indicate le modalità a distanza e l'accesso agli ambienti interni è consentito solo in caso di necessità e su appuntamento. Per richieste, ricette e comunicazioni è possibile inviare una email a medicinaintegratalendinara@gmail.com o chiamare il numero 0425605300, le richieste per ricette di farmaci ripetitivi possono anche essere imbucate nelle cassette dei medici collocate all'ingresso.

Ilaria Bellucco

