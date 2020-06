L'ESTATE DEI RAGAZZI

ROVIGO Sono una quindicina le associazioni che hanno partecipato al bando per la realizzazione dei Centri estivi che si svolgeranno in scuole, parchi e impianti sportivi della città. Il Comune ha infatti messo a disposizione delle animazioni estive gli impianti sportivi per permettere ai Centri di rispettare le regole del distanziamento sociale per evitare il pericolo di un eventuale contagio da Covid 19.

SCUOLE DISPONIBILI

Nove, per il momento, le scuole su cui le associazioni hanno manifestato interesse per realizzare l'animazione estiva, per le quali l'Amministrazione è in attesa del via libera dei dirigenti scolastici per mettere a disposizione gli edifici. A causa infatti dello stop improvviso delle lezioni, molti alunni avevano lasciato in classe parte del materiale scolastico in vista del ritorno a scuola dopo le vacanze di Carnevale. In questi giorni, i dirigenti si sono dunque organizzati per aprire gli edifici a gruppi scaglionati di genitori che necessitano di recuperare libri e quaderni dalle aule delle diverse scuole della città. Si stanno preparando ad accogliere i centri estivi anche alcuni spazi verdi comunali, nello specifico i parchi Iras, Cibotto e l'area verde accanto ad Acquevenete. Nel frattempo, in Comune c'è stato un vero e proprio boom di richieste per la partecipazione ai diversi centri ricreativi, in particolare collegati allo sport.

PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO

«Nelle prossime settimane spiega l'assessore allo Sport Erika Alberghini - le diverse animazioni potranno finalmente prendere il via anche negli impianti sportivi della città. Un grande aiuto all'organizzazione dei Centri estivi verrà fornito dalla Protezione Civile attraverso la fornitura delle tende necessarie per l'accoglienza dei ragazzi. Qui infatti avverrà il triage con la misurazione della febbre al bambino e al familiare accompagnatore. In caso infatti di temperatura alterata per l'accompagnatore, anche il minore non potrà prendere parte all'animazione estiva e scatteranno le successive verifiche previste dai protocolli». Se invece il bambino supera il triage, dopo aver igienizzato le mani potrà dunque accedere all'area dedicata alle diverse attività.

GLI ACCOMPAGNATORI

Secondo le nuove linee guida inviate in questi giorni ai Comuni, ad accompagnare poi al centro estivo il bambino potrà essere anche un ultra 60enne, anche se è preferibile che l'accompagnatore abbia un'età inferiore. I genitori dovranno firmare un patto di corresponsabilità con il gestore del centro a garanzia delle condizioni di salute non solo del minore, ma anche di familiari e conviventi. Nel documento, inoltre, si avvisa il genitore che seppure l'attività di animazione estiva sia controllata non è possibile azzerare il rischio del contagio, anche se ridotto al minimo dalle scrupolose misure di sicurezza adottate». I bambini e i ragazzi dovranno poi avere con sé la mascherina, anche se in caso di attività sportiva intensa in un luogo aperto potranno farne temporaneamente a meno. Per quanto riguarda, invece, il pranzo, alcuni centri estivi che hanno partecipato al bando comunale hanno adottato la soluzione del mono-pasto, ossia un'unica confezione di cibo sigillato che una volta consumato verrà gettata nella spazzatura. Altri invece acconsentiranno al pranzo a sacco, ma con rigide indicazioni in merito al consumo e alla tipologia di alimenti che il bambino potrà portare con sé.

Nel frattempo, lunedì a partire saranno i Centri organizzati da Uisp dedicati ai bambini dai 6 ai 14 anni che si svolgeranno nei 3 mesi estivi con la possibilità anche del tempo pieno. A partire anche Uguali Diversamente dedicati a bambini e ragazzi con bisogni educativi più complessi. Pronti a partire a breve anche i Nidi Comunali. «Stiamo preparando il piano di apertura per i nidi fa sapere l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo Nei prossimi giorni forniremo informazioni più dettagliate sul servizio che sarà offerto anche alla fascia fino ai 3 anni».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA