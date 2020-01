Tecniche di primo soccorso illustrate all'Itis

MANOVRE SALVAVITA

ROVIGO Conoscenze e azioni che fanno la differenza tra la vita e la morte. Di questo si parla nel percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori, iniziato sabato mattina all'Itis di Rovigo. Gli studenti hanno seguito il personale medico e paramedico della Croce Rossa parlare delle differenze tra lattante, bambino e adulto, di arresto cardiocircolatorio e delle principali azioni richieste in caso di attacco, hanno assistito a dimostrazioni di manovre disostruzione e molto altro.

PRIMO MODULO

Questo nelle prime 4 ore del corso, che è stato un successo di partecipazione. Organizzato dal Lions Club Rovigo e Alert Team, in collaborazione con il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana e patrocinato dal Comune di Rovigo, il corso di primo soccorso è suddiviso in due giornate di 4 ore ciascuna, il 18, appunto, e il 25 gennaio, e ha come docenti il personale medico e paramedico della Croce Rossa.

ATTESTATO DI QUALIFICA

Al termine delle 8 ore dà diritto ad un attestato di qualifica per addetto al primo soccorso. A volerlo fortemente è stato il presidente del Lions Club, Luigi Marangoni, anche Officer per la sicurezza di Alert Team, che ha pensato prima di tutti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado della provincia. Ottanta sono gli studenti ammessi alla due giorni di formazione, ma le tantissime richieste di adesione, oltre ogni aspettativa, hanno portato gli organizzatori a decidere per una seconda edizione del corso, che si svolgerà nelle prossime settimane, nella sede dell'Istituto Agrario Munerati di Sant'Apollinare.

ITIS E AGRARIO

Soddisfazione esprime anche la dirigente scolastica del Viola-Marchesini, la professoressa Isabella Sgarbi, che non ha perso occasione per ringraziare l'organizzazione e per osservare compiaciuta la sensibilità crescente dei giovani sui temi della sicurezza e del primo soccorso. Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo, sempre nelle aule dell'Itis di Rovigo, per la parte pratica e l'apprendimento delle manovre salvavita da parte del personale della croce Rossa.

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA