Teatro, costi ridotti aumentando l'efficienza

ADRIAPalazzo Tassoni abbatte i costi vivi del teatro. L'amministrazione comunale ha conferito l'incarico al perito Gino Berganton di Adria di redigere un progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento del comunale. L'operazione sarà possibile grazie ai 90 mila euro provenienti dal Decreto Crescita, soldi che saranno utilizzati per sostituire l'impianto di riscaldamento. Il Decreto dispone l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale...