SVILUPPO

ROVIGO Da Zes, Zona economica speciale a Zls, Zona logistica semplificata, cambia lo strumento, non l'obiettivo: offrire una prospettiva di sviluppo al Polesine. E ieri, in videoconferenza, si è tenuta la prima riunione del Tavolo tematico Zls Porto di Venezia-Rodigino, istituito dalla giunta regionale un mese fa, che ha l'obiettivo di «approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione di una Zls nelle aree del Comune di Venezia e della provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020».

LE AREE COINVOLTE

La Zls è stata approvata dal Governo con l'ultima manovra di bilancio dopo la lunga rincorsa alla Zes, secondo il progetto, elaborato e promosso da Confindustria Delta Lagunare per Venezia, Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara. Nel piano industriale elaborato da Confindustria è stimato che i 385 ettari dismessi o abbandonati ricompresi nel territorio individuato possano attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti e 26mila posti di lavoro, tra diretti e indiretti. L'idea alla base di tutto è quella di creare un'area di vantaggio in modo da attrarre investimenti e stimolare l'imprenditoria locale.

«La Zls - sottolinea l'assessore regionale Roberto Marcato - è una straordinaria occasione per due aree da sempre critiche, Porto Marghera e la provincia di Rovigo, di far leva su uno strumento che offre reali prospettive di sviluppo sostenibile. E l'avvio del tavolo, nella massima collaborazione, è un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo al più presto». Il tavolo ha l'obiettivo di approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione della Zls, definendo azioni e cronoprogramma. È presieduto dall'assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia, e vede come partecipanti i rappresentanti dei Comuni interessati, della Città metropolitana di Venezia, dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, della Camera di commercio di Venezia-Rovigo, di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Ieri hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari e il consigliere regionale Graziano Azzalin. Proprio Azzalin sottolinea come «la Zls è un elemento fondamentale per il rilancio economico del Polesine, non solo a breve termine, ancor più importante alla luce della pandemia, ma anche nel lungo periodo. Decisivo sarà il fattore tempo: da qui a fine luglio occorre predisporre il Piano strategico, che dovrà redigere la Regione, per arrivare entro l'anno a ottenere l'approvazione definitiva dal Governo».

Elisa Barion

