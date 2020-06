IN CENTRO

ROVIGO Gente a passeggio e tavolini dei plateatici pieni di giovani e famiglie. La città si presentava così nel fine settimana, con tantissime persone sedute all'aperto per cenare e incontrare familiari ed amici. Il centro, dopo la riapertura che ha decretato la fine del lockdown, è diventato decisamente più accogliente: i bar e i ristoranti hanno infatti spostato il servizio quasi completamente all'esterno, grazie alla possibilità offerta dal Comune di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico. Il centro si è trasformato così in un vero e proprio salotto a cielo aperto, nel rispetto delle normative anti-covid che prevede il distanziamento tra i tavoli di almeno un metro e la aerazione degli ambienti.

LE PIAZZE

Fulcro della movida cittadina, durante questo weekend, è stata senz'altro piazza Vittorio Emanuele II dove si è svolta una sorta di mini-sagra dedicata ai sapori toscani. Il profumo della tipica fiorentina ha invaso la piazza facendo venire l'acquolina a centinaia di persone, in fila per sedersi e gustare i cibi della tradizione maremmana portati in città dalla Confipo con il patrocinio del Comune di Rovigo. Aperitivi e tavolini sul liston anche in piazza Garibaldi che da giovedì tornerà ad essere protagonista dell'happy hour cittadino organizzato dai locali con la previsione dell'arrivo in piazza di centinaia di giovani.

VIA X LUGLIO

A cambiare aspetto nella rinascita post-lockdown anche via X Luglio, ora costeggiata dalla una lunga fila di tavolini de La Tappa, ex PerBelloni, il locale di tendenza di Nicola Belloni che ha riaperto cambiando nome e menù. Qui, a lume di candela, è possibile cenare lungo la strada pedonale che porta a piazza Merlin.

VIA CAVOUR

Spostandosi in via Cavour, ci si imbatte in un piccolo giardino che circonda il plateatico dell'Osteria dei Trani. I proprietari Andrea e Fabrizio hanno stupito i clienti con effetti speciali: la facciata del Conservatorio di fronte al locale è stata infatti illuminata di rosa, colore tra l'altro simbolo di speranza e rinascita. Anche venerdì sera, intorno ai tavolini del locale c'erano molti giovani, arrivati in centro per trascorrere il dopocena all'aperto e incontrarsi con gli amici. Anche in via Cavour la fila di sedie e tavolini si è allungata e occupa gran parte della galleria, facendo dimenticare almeno alla sera le tante vetrine vuote, specchio di una crisi del commercio di cui da tempo soffre il capoluogo.

CORSO DEL POPOLO

Plateatici allargati anche lungo il Corso e in via Badaloni, il primo scelto in particolare durante l'orario dell'aperitivo nei tanti locali che in certi casi hanno raddoppiato i posti a sedere. Decisamente più romantica l'atmosfera di via Bedendo, scelta per sorseggiare un cocktail o un bicchiere di vino evitando la folla della movida che scorre tra le due piazze e il Corso. Suggestiva anche via Pighin, dove, ai piedi dell'antica torre, i giovani chiacchierano nei tavoli dei locali fino a tarda notte.

Rovigo sta vivendo una rinascita durante il weekend, con plateatici pieni di gente e famiglie che scelgono di restare in città, riscoprendone angoli e tratti dimenticati per l'abitudine di spostarsi fuori provincia. Giovedì anche i giardini delle Torri, di fronte a piazza Matteotti, si trasformeranno in un cinema a cielo aperto, grazie alla rassegna cinematografica offerta da Asm Set. Anche sotto i resti delle antiche mura della città, da qualche settimana, è spuntato qualche tavolino per cenare in un'atmosfera quasi medioevale.

Roberta Merlin

