GLI ESERCENTI

ROVIGO Tavolini del bar pieni di giovani e, a pochi passi, la tenda della Protezione Civile per effettuare il tampone. È la fotografia di un sabato pomeriggio nel cuore di una pandemia mondiale che non dà tregua anche a una piccola cittadina come Rovigo, dove solitamente tutto scorre più lentamente, l'unica eccezione però, questa volta, l'ha fatta il virus. La maggiore affluenza l'hanno registrata i bar lungo il Corso, con i tavolini esterni letteralmente riempiti di ragazzi. Molto affollate anche le piazze, grazie anche al richiamo dello Sbaracco, che ha anticipato la conclusione delle svendite di stagione.

ALLARME CONTAGI

Bar e ristoranti, infatti, da lunedì, abbasseranno la serranda per due settimane, in tutta la Regione scatterà infatti il semaforo arancione. Negli ultimi tempi, il virus ha infatti alzato la testa e le chiusure serviranno dunque per abbassare la curva, prima che raggiunga l'impennata della terza ondata.

I BARISTI

Un amaro apri e chiudi al quale ormai gli esercenti della città si sono abituati. «Non facciamo programmi spiega Joe Prearo, del Caffè Franchin, in piazza Vittorio - Ormai viviamo alla giornata stando alle regole che ci indicano gli esperti. Non possiamo fare altro in questa situazione. L'ultimo anno è stato devastante per i locali: fortunatamente i ristori sono arrivati puntuali per riuscire a coprire almeno le spese dell'affitto. Ora aspettiamo di vedere se sarà la stessa cosa con questo nuovo Governo. La linea, per il momento, non sembra essere cambiata sul fronte delle chiusure».

RISTORI INSUFFICIENTI

Più arrabbiato il titolare del Dersut Paolo Lorenzi: «La nuova bozza del Dpcm Sostegno ci fa praticamente la carità tuona l'esercente del Corso - Il ristoro che ci spetta è infatti corrispondente al 20% tra la differenza del fatturato gennaio-febbraio 2021 e 2019. Con questa cifra noi esercenti paghiamo a malapena la bolletta dell'energia elettrica dei nostri locali. È vergognoso! A questo punto, preferivo la governance di Conte».

LA PERCENTUALE

I ristori, secondo l'ultimo Dpcm, verranno riconosciuti a chi ha registrato passività pari o superiori al 33% degli incassi, ma questa volta il periodo di riferimento non sarà il 2020 (ovvero l'anno intero) ma coinciderà con i mesi di gennaio e febbraio 2021. Per alcuni, quindi, potrebbe essere difficile raggiungere la soglia minima di perdite non minori al 33% fissata dall'Esecutivo per ottenere i contributi, dato che in quelle settimane, con quasi l'intera Italia in zona gialla, la maggior parte dei negozi è rimasta aperta.

CAMBIO DI PARAMETRI

Altri invece probabilmente rientreranno tra i beneficiari, ma riceveranno aiuti di entità economica minore rispetto a quanto previsto inizialmente. «Domani partirò con le colazioni e i pranzi d'asporto spiega rassegnata Cristina Bordon del Caffè Crimi, in via Cavour -, lavorerò solo io per starci dentro con le spese, il resto dei miei dipendenti entrano invece in Cassa integrazione».

«È tutto un aprire e chiudere - continua l'esercente di via Cavour - Sarà così almeno fino all'autunno, visto la presenza di queste varianti del virus che non sembrano darci tregua».

SPESE FISSE

«I ristori che ho ricevuto spiega l'esercente non mi sono bastati nemmeno per pagare un mese d'affitto. Siamo in difficoltà e cerchiamo di restare in piedi con le nostre forze, anche se non è certo semplice». «Non vedo l'ora di vaccinarmi annuncia la barista -, si tornerà alla normalità solo quando anche tanti giovani potranno finalmente ricevere la vaccinazione. Se fossero disponibili i sieri, oggi ci sarebbe la fila in piazza per vaccinarsi, la gente è stanca e anche tanti ragazzi vedono il vaccino come un orizzonte di libertà».

