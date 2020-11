TEMPI DIFFICILI

ROVIGO L'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte ha costretto un ristorante - pizzeria a chiudere i battenti in attesa che passi la bufera e che i tempi tornino migliori con la clientela che si riavvicina senza paura o limitazioni e gli affari siano meno magri.

Si tratta della Taverna Atipica, che si trova in piazza Merlin, all'angolo esterno di piazza Annonaria. Il locale ha esposto un cartello che lascia pochi dubbi sul momento difficile per il settore e per la comunità che stiamo attraversando: Gentili clienti, con nostro dispiacere e profondo rammarico, siamo a comunicarvi che a seguito delle restrizioni, imposte dal nuovo Dpcm, la pizzeria Atipica rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Vi ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci state dimostrando, con i numerosi messaggi di affetto e solidarietà.

NUOVA ATTIVITÀ

La Taverna Atipica aveva preso il posto, un anno e mezzo fa, dello storico locale La Taverna, che ha Rovigo e dintorni era conosciuta come La Tavernetta. Fino a quattro giorni fa, il locale era aperto, poi la decisione di chiudere, una volta apprese le decisioni del Governo sul divieto delle aperture serali. Taverna Atipica è nata da un'idea di cinque persone, molto note in città nell'ambito della cultura del cibo e della ristorazione: Daniele e Olivia del ristorante Prosciuttiamo di via Fuà Fusinato e Paolo, Clara e Antonio, del ristorante La Nespola di Lusia.

INAUGURATA DA POCO

Inaugurata nel settembre 2019, la pizzeria, che forniva anche un menù per vegani, anche con hamburger, aveva preso il posto della Taverna di Angelo che ne era stato il gestore per oltre vent'anni. Dopo di lui erano subentrati altri cambi di gestione in poco tempo fino alla cessazione dell'attività nel febbraio 2019.

Per Taverna Atipica l'ultimo giorno di apertura è stato praticamente domenica sera, in contemporanea con l'ultima serata nella quale pizzerie, bar e ristoranti, hanno avuto la possibilità di tenere aperto con il normale orario libero disposto per la categoria. Poi per il locale rodigino è arrivata la scelta di dire basta. E martedì è stato affisso l'avviso nel quale si spiegava alla affezionata clientela, le ragioni per cui il locale veniva chiuso.

PROGRAMMI RIVOLUZIONATI

Diversi invece i locali del centro storico della città capoluogo, ma non solo, che stanno rivedendo la loro programmazione, con aperture straordinarie a pranzo e servizio di asporto e consegna della cena a domicilio, previa prenotazione. Aperture giornaliere, a pranzo, che solitamente vanno dalle 12.30 alle 14.30, da martedì a domenica, la sera invece dalle 19 alle 21.30 per asporto o come detto consegna a casa. Molti i ristoranti, che per riorganizzarsi, hanno dovuto chiudere a pranzo da lunedì a giovedì, attivando in maniera corretta il nuovo servizio di asporto. Partite anche le prenotazioni dei tavoli a pranzo. Insomma anche a Rovigo la vita ai tempi del Covid-19 bis, è stata stravolta, con la chiusura di una pizzeria e la nuova disposizione dei pranzi sul posto e delle cene per asporto. Unici a non avere al momento avuto tante difficoltà, sono state le pizzerie, ma anche le catene di fast food, con il cosiddetto servizio di prenotazione e ritiro del cibo da parte del cliente.

Marco Scarazzatti

