Tatiana Pantano, studentessa rosolinese della IV del Liceo scientifico Galieo Galilei di Adria, parteciperà al programma internazionale Youth Exchange del Lions Club International presso campi della gioventù allestiti in vari paesi nei cinque continenti. La giovane si è infatti aggiudicata la borsa di studio messa in palio dal Lions Club Contarina-Delta Po nell'ambito di un bando di concorso in cui gli studenti ogni anno sono chiamati a svolgere un saggio su argomenti che spaziano dai Diritti Umani alla Cittadinanza umanitaria, dall'accoglienza alla condivisione di esperienze di vita. Ringrazio il socio Angelo Cester e la moglie Paola -ha affermato Bartolomeo Amidei, presidente del Contarina-Delta Po- per il generoso ed efficace lavoro di raccordo tra il Lions e le scuole superiori del nostro territorio, consentendoci di porre almeno un tassello di quel dialogo e comprensione tra i popoli che sta negli Statuti e nel Dna del Lions International fin dalla sua fondazione nel 1917. L'obiettivo del Programma, cui ormai da anni aderisce il Club deltino con grande soddisfazione di famiglie e giovani, è di riconoscere il merito di studenti, offrendo loro una grande opportunità. Ogni anno, infatti, il programma Lions Campi e scambi giovanili internazionali consente ai giovani di viaggiare all'estero, aiutandoli a conoscere altre culture. I partecipanti potranno vivere dapprima una settimana in una famiglia di un altro Paese e quindi frequentare nelle successive 2 settimane i campi veri e propri, incontrandosi con altri giovani tra i 16 e i 21 anni, e provenienti da tutto il mondo. Le spese del viaggio, la selezione delle famiglie ospitanti e l'allestimento dei Campi della gioventù internazionali saranno a cura del club e del Distretto.

