ROVIGO Ci sono molti altri passi da fare, ma il Family Act rappresenta un buon inizio. Potrebbe sintetizzarsi così il commento di Stefania Botton, segretaria territoriale della Cisl Padova-Rovigo, in merito al disegno di legge proposto dalle ministre Elena Bonetti e Nunzia Catalfo, approvato dal Consiglio dei ministri e votato nei giorni scorsi all'unanimità dalla Camera dei Deputati in prima lettura. Botton nutre fiducia nel cosiddetto Family Act e lo guarda con occhi pieni di speranza, dal momento che le province di Rovigo e Padova sono in fondo alla classifica del Veneto per tasso di fecondità.

Il numero medio di figli per donna è di 1,29 a Padova (lo stesso della media nazionale) e di 1,12 a Rovigo, uno dei più bassi d'Italia. Bassa fecondità è lo specchio delle difficoltà dei territori, delle situazioni di povertà in cui si trovano le famiglie e degli inefficaci supporti alle famiglie in termini di servizi e opportunità. «Anche se aumentare il numero delle nascite non è l'obiettivo principale del Family Act, rimettere la famiglia al centro dell'attenzione rappresenta un segnale positivo da parte della politica commenta la Botton - Soprattutto in questa fase, in cui tutto il Paese è impegnato nel difficile compito di uscire da una situazione di emergenza, il sostegno alle famiglie diventa una necessità prioritaria. Le misure proposte affrontano alcune questioni chiave, in primis la vulnerabilità economica dei nuclei familiari. Secondo l'Istat infatti il tasso di povertà assoluta aumenta insieme al numero di figli minori».

Bene rafforzare i congedi parentali e i servizi educativi per l'infanzia, commenta la Botton: «Il disegno di legge sostiene inoltre la genitorialità e consente la permanenza delle donne nel mondo del lavoro - SOSTIENE - Infine punta a scardinare uno degli elementi più critici della famiglia italiana, mirando a incentivare l'indipendenza dei figli e anticipando il momento in cui potranno rendersi autonomi e liberi di progettare il loro futuro». Ma ci sono ancora molte ombre: «Rimangono aperte alcune questioni sulle quali è auspicabile il confronto con le organizzazioni sindacali spiega la segretaria della Cisl - Una di queste è la copertura economica: è positivo che l'assegno universale per ogni figlio a carico, dalla nascita fino ai 21 anni, riordini l'attuale sistema di detrazioni, assegni e bonus e che sia proporzionale alle condizioni economiche della famiglia. Il rischio è che le fasce medio-basse finiscano per percepire col nuovo sistema meno di quanto prendono ora. Il disegno di legge non definisce nemmeno la copertura retributiva del congedo parentale e dei permessi, né se si tratta di congedi aggiuntivi rispetto all'esistente». Infine, rimane da mettere a fuoco il tema della parità di genere: «Se vogliamo slegare le lavoratrici dal ruolo che fino a oggi le ha penalizzate, è necessario cominciare a pensare come realmente paritarie le responsabilità dei genitori, investendo in servizi adeguati e promuovendo forme di organizzazione del lavoro più flessibili».

