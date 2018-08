TASSINA ROVIGO In assenza del sindaco Massimo Bergamin, di ritorno dalle ferie,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TASSINAROVIGO In assenza del sindaco Massimo Bergamin, di ritorno dalle ferie, è toccato al suo vice Andrea Bimbatti presenziare al taglio del nastro di una sagra. Dopo quella plurisecolare di San Bortolo, venerdì della scorsa settimana, ieri è stata la volta della 26. Festa in Tassina. Con Bimbatti era presente anche l'assessore agli Eventi, Luigi Paulon.«Quella della Tassina è una festa molto sentita non solo nel quartiere rodigino - ha affermato Bimbatti - Questo grazie alla passione che ogni anno viene profusa dai numerosi volontari...