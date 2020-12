LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Sarà inaugurato a marzo il nuovo parco del quartiere Tassina. Ad annunciare, ieri mattina, l'avvio dei tanto attesi lavori di riqualificazione dell'area verde che si trova dietro la palestra Barbujani, sono stati il sindaco Edoardo Gaffeo assieme agli assessori Dina Merlo, Erika Aberghini e altre associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell'ambizioso progetto.

I lavori per fare rinascere il fazzoletto verde del quartiere erano però rimasti fermi per anni a causa di una serie di inghippi burocratici. Grazie alla determinazione dei residenti della zona e al benestare dell'amministrazione di realizzare i progetti per la valorizzazione dei quartieri della città, dopo cinque anni di stop, la riqualificazione dell'area verde, di circa 5.200 metri e in abbandono, sta per diventare realtà.

LA PROGETTAZIONE

Alla programmazione definitiva e alla realizzazione del progetto hanno collaborato l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto con l'assessore all'Ambiente Dina Merlo, oltre all'assessore Erika Alberghini nei rapporti con la cittadinanza.

«Siamo orgogliosi che finalmente un pezzo importante di uno dei maggiori quartieri della città prenda vita in maniera diversa ha detto il sindaco Gaffeo -. Questo grazie anche ad una proficua collaborazione con le associazioni di volontariato, un ulteriore segnale che la nostra amministrazione crede nel gioco di squadra. Un modo di operare che vogliamo portare avanti anche per altre progettualità che contribuiranno a cambiare volto a diversi quartieri cittadini. Oggi presentiamo l'avvio dei lavori del Parco Tassina, fortemente voluto dai residenti e dalle associazioni».

«La realizzazione del parco è entrata nei dettagli l'assessore al Verde Merlo - è stata possibile grazie, innanzitutto, alla Fondazione Cariparo, con il coinvolgimento di associazioni impegnate in campo ambientale. Uno degli obiettivi di questa amministrazione è infatti proprio valorizzare le collaborazioni con il volontariato in diversi settori ed è su questo che stiamo investendo».

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

Grande la soddisfazione per l'avvio del progetto anche da parte Angelo Maffione del Comitato Tassina, di Denis Maragno della Fiab Amici della bici e di Eddy Boschetti per il Wwf, insieme a coloro che hanno delineato le modalità di riqualificazione dello spazio verde, gli architetti Luca Paparella ed Emmanuele Dall'Oco con la ditta Italverde, oltre al funzionario comunale Ruggero Tezzon.

«Ora che finalmente il progetto del parco diventerà realtà ha spiegato il portavoce dei residenti del quartiere avremmo il desiderio di veder unite l'area verde del Policlinico con quella della Tassina, per valorizzare questo importante polmone verde nel cuore della città».

Il comitato ha inoltre espresso la volontà di creare uno spazio dedicato alla memoria di Mariagrazia Baratella, esperta di piante officinali che si era prodigata per la realizzazione del parco. All'interno del nuovo parco sono previste sistemazioni e viabilità funzionali a un possibile collegamento con la pista ciclabile. Per quanto riguarda il verde, è previsto il recupero di piante esistenti da ripiantare successivamente, grazie all'intervento delle associazioni ambientaliste. Durante l'intervento di pulizia dell'area, da anni in stato di abbandono e degrado, sono state falciate una parte delle 200 piante che erano state piantate alcuni anni fa. Ci sarà, inoltre, uno spazio per alcune aree giochi a disposizione dei bambini e una relativa zona verde attrezzata con panchine, molto richiesta dai cittadini del popoloso quartiere, come area di integrazione e socializzazione.

L'intervento è stato possibile grazie al contributo economico di 50 mila euro della Fondazione Cariparo e a un cofinanziamento del circa restante 20% del Comune di Rovigo. L'architetto Tezzon ha, infine, spiegato che il cantiere del nuovo parco della Tassina durerà circa 60 giorni. «Prima di andare in pensione ha concluso Tezzon, prossimo a congedarsi avrò il piacere di assistere al taglio del nastro di questo meraviglioso angolo verde riqualificato della città».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA