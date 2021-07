Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TASSEROVIGO Tassa sui rifiuti scontata del 100% per le famiglie in difficoltà. Le agevolazioni sociali sulla Tari per il 2021 sono diventate effettive, come comunica l'Ufficio tributi del Comune sulla base di quanto approvato dal consiglio comunale il 30 giugno. Ed è dunque possibile presentare la relativa richiesta inviando la domanda via mail all'indirizzo tributi@comune.rovigo.it. In alternativa, si può presentare la domanda di persona,...