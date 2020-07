COMMERCIO

ROVIGO Saranno circa 700 le attività, tra negozi e studi professionali, a beneficare di uno super-sconto sulla tassa sui rifiuti per l'anno corrente. Il sindaco Gaffeo ha infatti annunciato l'arrivo del primo importante intervento di alleggerimento delle imposte comunali destinato alle attività commerciali e produttive colpite dall'emergenza Covid-19.

RICHIESTA ONLINE

«Abbiamo finalmente deliberato le linee strategiche per il bando Tari ha fatto sapere il primo cittadino - La somma destinata è di 475 mila euro che verrà utilizzata per diminuire la parte variabile della tassa sui rifiuti destinata a chi è stato costretto a chiudere la propria attività o a sospenderla. La procedura sarà semplice, basterà infatti un'autocertificazione con un modulo da compilare online». «Ci sono alcuni passaggi finali ha spiegato il sindaco in Commissione Bilancio e in Consiglio Comunale per la variazione di bilancio, ma contiamo che il bando sia in uscita entro il 20 luglio. Lo sgravio, circa il 25% della parte variabile della tariffa della Tari, sarà a disposizione con l'ultima rata a dicembre. Si tratta di una prima importante risposta che questa Amministrazione dà a seguito dell'emergenza Covid-19: ne seguiranno altre».

CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ

Grazie alla collaborazione con As2, il Comune sarà in grado di effettuare velocemente anche dei controlli a campione sulle richieste e i dati raccolti in merito alle attività produttive e professionali della città permetteranno all'Amministarzione di effettuare un monitoraggio dei vari settori ed erogare in futuro aiuti mirati. Circa 700 le attività, tra negozi, imprese e studi professionali, che potranno beneficiare dello sconto sulla tariffa dei rifiuti. «Abbiamo fatto rientrare non solo le attività che per decreto sono state costrette a chiudere durante il lockdow ha spiegato il sindaco , ma anche gli studi professionali che, pur se autorizzati a rimanere aperti, hanno abbassato la serranda per la mancanza di lavoro».

ALIMENTARI ESCLUSI

Non potranno, al contrario, richiedere lo sconto della Tari le attività, come i negozi di alimentari, che hanno continuato a lavorare durante tutto il periodo dell'emergenza in quanto servizi essenziali. L'altra grande manovra dell'Amministrazione a favore del commercio della città, ossia la concessione gratuita del suolo pubblico a locali e ristoranti, sta raccogliendo molti consensi tra gli esercenti del centro storico.

I GIOVEDÌ I CENTRO

«Lo abbiamo visto anche durante i primi due giovedì dedicati allo shopping ha spiegato il primo cittadino, commentando il successo dell'appuntamento di metà settimana con l'apertura serale dei negozi collegata alla rassegna cinematografica in scena ai giardini delle Due Torri - La gente è tornata a frequentare il centro anche grazie alle iniziative legate alla cultura e al commercio che ci stanno davvero dando grandi soddisfazioni».

SHOPPING SERALE

«Giovedì riporta Gaffeo ben 70 negozi hanno deciso di restare aperti fino alle 23. Successo anche per la prima visita in cima a torre Donà e per l'appuntamento con CineSet, che oltre al centro farà il giro anche delle frazioni».

ACQUISTI NELLE FRAZIONI

E proprio in merito alle frazioni, Gaffeo ha annunciato una serie di notti dedicate allo shopping con eventi collaterali anche a Borsea. «Ho parlato con i commercianti di Borsea ha spiegato il sindaco -, li ho trovati ben disposti a organizzare eventi sulla scia dei giovedì in centro, realizzati grazie alla preziosa collaborazione del manager del Distretto Giacomo Pessa e del presidente della Pro Loco Marco Bressanin».

APERTURE PROLUNGATE

E per i prossimi giovedì il sindaco annuncia anche uno slittamento dell'orario di chiusura dei negozi. «Abbiamo notato che gli acquisti si concentrano dopo le 22, ossia nel dopo cena, dunque stiamo tarando l'orario delle prossime serate per avvantaggiare anche i negozi che aderiscono all'iniziativa». Se l'apertura serale dei negozi, collegata ad iniziative culturali, continuerà a essere un successo, gli appuntamenti con lo shopping potrebbero prolungarsi anche ad agosto, magari focalizzati proprio nelle frazioni. «Non sappiamo quello che accadrà ad ottobre ha detto ieri il sindaco - Ecco perché è necessario sfruttare la bella stazione per fare lavorare tutte le attività della città».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

