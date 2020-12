TARIFFE COMUNALI

ROVIGO In Consiglio comunale approda un tributo già pagato. Ieri pomeriggio l'aula consiliare è stata chiamata a votare una delibera riguardante la Tari e le sue tariffe, calcolate secondo i nuovi criteri imposti dall'Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente. Una discussione che ha portato Silvia Menon a chiedere all'Amministrazione «quando si tornerà a dare un indirizzo politico durante il consiglio comunale». Un commento severo, finalizzato a rimproverare l'Amministrazione sul ruolo assunto dall'aula su temi così rilevanti. «I costi della raccolta e smaltimento rifiuti vanno ribaltati sulla tariffa che pagano i cittadini - spiega Menon - Gli allegati alla delibera fanno impallidire anche i tecnici: equazioni, formule dettate dall'Autorità per l'energia elettrica. È oltremodo svilente che il 21 dicembre si chieda ai consiglieri comunali di deliberare sulla Tari del 2020 già pagata dai cittadini, senza mai aver portato in Consiglio le decisioni politiche in campo raccolta rifiuti. Mi chiedo: i consiglieri vengono eletti per votare queste delibere? Cosa posso dire su calcoli matematici da laurea in matematica? Io credo che i consiglieri dovrebbero dare indirizzo politico e controllo sull'operato della giunta, in quanto direttamente eletti dai cittadini. I costi sono di 9,5 milioni circa (sulla base delle spese 2018) anziché i 9,1 dell'anno precedente: perché tale aumento dei costi? La risposta degli uffici è un laconico è cambiato il metodo di calcolo, non si possono fare raffronti».

Menon poi se la prende con la mancata condivisione dell'assessore Dina Merlo sulla raccolta dei rifiuti: «La questione è ancora più grave quando sento parlare l'assessore con il referato all'Ambiente, che rilascia qualche intervista dicendo che la soluzione è il porta a porta ovunque, quando nelle altre città densamente popolate fanno marcia indietro per gli alti costi che comporta. Calotte intelligenti, ruolo del separatore, discariche da bonificare? No grazie, parliamo dell'area sgambamento cani».

