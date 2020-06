TRIBUTI

ROVIGO Nei prossimi mesi la tassa sui rifiuti peserà meno sul budget delle famiglie rodigine. Il consiglio comunale ha infatti approvato la riduzioni della Tari per l'anno 2020 per aiutare i cittadini a uscire dalla crisi economica causata dal Covid.

MAXI SCONTO

In particolare, un nucleo familiare composto da pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità, disoccupazione o beneficiario di reddito di cittadinanza avente come reddito complessivo Irpef annuo un importo non superiore a 9.318 euro per l'anno 2019, vedrà una riduzione della tassa sui rifiuti dell'ottanta per cento. Stessa riduzione in caso di un nucleo familiare con due componenti ed eventuali familiari a carico il cui reddito derivi esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità, disoccupazione o reddito di cittadinanza e non sia superiore a 15.530 euro, sempre in riferimento allo scorso anno. In questa prima fascia di sconto sono comprese, inoltre, le famiglie mono genitoriali con figli minori o famiglie monoreddito con tre o più figli, come individuate dal Settore servizi alla persona.

AGEVOLAZIONI INFERIORI

Lo sconto della Tari scende invece al 35 per cento in caso di nucleo familiare composto da pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità, disoccupazione o beneficiari di reddito di cittadinanza avente come reddito complessivo annuo ai fini Irpef un importo non superiore a 9.988 euro per l'anno 2019. Stesso sconto per famiglie con due componenti ed eventuali familiari a carico, il cui reddito complessivo annuo ai fini Irpef derivi esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità, disoccupazione o reddito di cittadinanza e non sia superiore a 17.083 euro e in caso di un nucleo familiare con presenza di soggetto portatore di handicap o gravato da invalidità pari o superiore al 66%, con reddito complessivo Irpef annuo non superiore a tre volte il trattamento minimo Inps: 20.007,39 euro.

ULTIMA FASCIA

Sconto, invece, del 20% della tariffa in caso di reddito complessivo pari o inferiore a 18.840 euro e in caso di nucleo familiare con 4 o 5 componenti e reddito complessivo Irpef pari o inferiore a 32.928 euro. Nel caso, inoltre,e di un nucleo familiare con sei o più componenti e reddito complessivo Irpef pari o inferiore a 43.901 euro, il Comune ha previsto una riduzione del 35 per cento.

