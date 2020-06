TRIBUTI

ROVIGO Un maxi taglio della Tari per le attività economiche che durante il lockdown sono state costrette a tenere la serranda abbassata. Non dovranno, in pratica, pagare i rifiuti che non hanno prodotto durante i tre mesi di chiusura. Era stata annunciata dal sindaco qualche settimana fa ed è arrivata puntuale la manovra fiscale 2020 del Comune che cercherà di dare una mano alle tante imprese del capoluogo messe in ginocchio dalle chiusure imposte dai decreti sul Covid-19.

RIFIUTI DILAZIONATI

A presentarla ieri, insieme a Gaffeo, l'assessore al Bilancio Andrea Pavanello. Il primo importante intervento deliberato in questi giorni dalla giunta, riguarda la tassa sui rifiuti, un macigno per le imprese che se dovuta in toto al Comune, andrebbe a pesare sulla già difficile situazione economica del post Covid. L'amministrazione ha deciso, pertanto, di venire incontro a queste categorie, alleggerendo le tariffe delle imposte dovute nell'anno corrente, a partire dal dilazionare la Tari da tre a quattro rate con scadenze spostate a luglio, settembre, ottobre e dicembre, con rinvio dunque della rata di maggio e ottobre. Confermate l'applicazione delle tariffe 2019 e i bonus sociali con importi adeguati all'Istat. Chi ha in pratica presentato domanda, può non versare le rate fino alla definizione dell'istanza.

Grazie a una manovra di 475mila euro di fondi di bilancio, l' amministrazione è riuscita poi a ridurre la quota variabile della Tari non domestica a favore delle imprese che hanno dovuto chiudere le serrande per il lockdown. Si tratta di una riduzione del 25 per cento, che corrispondono appunto ai tre mesi di stop delle attività.

IMU CANCELLATA

Questa non è l'unica agevolazione fiscale che Palazzo Nodari ha varato a favore delle attività. Il secondo grande intervento della giunta Gaffeo riguarda infatti l'Imu, azzerata per i proprietari di immobili che affittano alle associazioni o che avevano il locale sfitto da sei mesi. L'esenzione tocca, in particolare, l'Imu per proprietari di negozi di categoria C/1 fino a 250 metri quadri sfitti da sei mesi e riaffittati e gli immobile dati in comodato gratuito al Comune o ad altri enti, o a ente non commerciale, per scopi istituzionali. Prevista, inoltre, l' assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero. Infine, il Comune ha anche introdotto un'agevolazione del 50 per cento relativamente al diritto sulle pubbliche affissioni per gli eventi annullati per effetto del Coronavirus.

ALTRE INIZIATIVE

«Presto - ha annunciato il sindaco - arriveranno altri interventi a favore del commercio della città, in particolare legati ai buoni shopping che verranno distribuiti, secondo le modalità dei buoni spesa, al fine di sostenere non solo le famiglie, ma anche i negozi che a fatica stanno cercando di riprendersi dalla lunga chiusura dovuta alla pandemia che ha avuto il suo apice negli ultimi tre mesi».

Un'altra importante misura, adottata nelle ultime settimane dall'amministrazione, è stata anche la maxi manovra sui plateatici con la concessione gratuita del suolo pubblico agli esercizi pubblici che hanno potuto così sfruttare al meglio l'esterno dei locali, garantendo il distanziamento sociale previsto dai decreti contro la diffusione del Coronavirus.

R.Mer.

