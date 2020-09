AGENTI DI COMMERCIO

ROVIGO E' il badiese Francesco Tardivello, 42 anni, il nuovo presidente della Federazione Provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio (Fnaarc), l'associazione di categoria più rappresentativa del settore a livello nazionale, eletto nella sede rodigina di viale del Lavoro. La necessità di far squadra e l'importanza dell'associazione, un nuovo modo di concepire la professione, la formazione digitale, il rapporto con la scuola, tra gli obiettivi che il neopresidente ha annunciato di voler perseguire nel corso del suo mandato.

«Non solo - ha spiegato - per affrontare le insidie di un mercato sempre più complicato e reso ancora più difficile dalla pandemia, ma proprio per garantire l'evoluzione della figura dell'agente di commercio anche in situazioni critiche come l'attuale».

TUTELA DELLA CATEGORIA

Il discorso di Tardivello ha ricevuto il plauso del presidente nazionale della Fnaarc Confcommercio Alberto Petranzan, che ha totalmente sposato i concetti espressi dal neopresidente degli agenti di commercio polesani, soffermandosi poi sulle conquiste sindacali della federazione e sulle azioni attualmente in atto per la tutela della categoria come la possibilità di ottenere l'anticipo dell'indennità di risoluzione rapporto dall'Enasarco. E a proposito dell'ente di previdenza, Petranzan ha rimarcato l'importanza delle imminenti elezioni per il rinnovo degli organi direttivi di Enasarco. Dal 24 settembre al 7 ottobre infatti, gli oltre 200mila agenti di commercio italiani saranno chiamati a votare online una delle liste. Petranzan ha illustrato il programma della lista Enasarco del Futuro che vede la FNAARC coalizzata con le più importanti associazioni di categoria delle imprese come Confindustria, Confcooperative, Cna e naturalmente Confcommercio. Rinnovate anche le cariche direttive della Fnaarc Confcommercio provinciale: Giancarlo Destro è stato eletto vicepresidente, mentre il consiglio direttivo sarà composto dal presidente uscente Matteo Zanellato, Paolo Sabatini, Graziano Tomasi, Alberto Boniver, Paolo Saretto, Raul Lorenzoni.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA