Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIABuona la prima per Tante storie per un'estate 2021. La rassegna organizzata da Ricerca esperienza memoria e dalla biblioteca comunale, in collaborazione con il Presidio del libro di Adria e l'associazione El Canfin di Baricetta, nell'ambito di Adria città che legge, ha visto ospite della prima serata, in una folta cornice di pubblico, ai giardini Zen, Daniela Gambaro. Fresca vincitrice del prestigioso premio Campiello opera prima, la...