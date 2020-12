TAGLIO DI PO

Tanta gente per l'ultimo saluto al dottor Wilmer Boscolo, ieri nella chiesa San Francesco d'Assisi, sia dentro che sul sagrato. Medico di famiglia a Porto Tolle da circa 40 anni, con tanti pazienti di Donzella, Ca' Tiepolo e Ca' Venier, Boscolo si era arreso al covid giovedì scorso nell'ospedale Covid di Trecenta dopo 10 giorni di degenza in terapia intensiva. Oltre ai figli Marco, Michele, Martina e Massimo e al fratello Andrea con le rispettive famiglie, c'erano l'assessore Davide Marangoni di Taglio di Po e la vice-sindaco Silvana Mantovani di Porto Tolle a rappresentare le rispettive comunità, ma anche i suoi colleghi medici Valentino Mercuri dentista di Porto Viro, Sandro Fioravanti e Vittorio Aventi della medicina di gruppo di Porto Tolle e altri ancora, dirigenti e soci della coop Goccia di cui Martina è presidente e tante persone che hanno ricevuto cure e attenzioni particolari per la loro salute.

VITTIMA DEL VIRUS

Boscolo è stato il primo medico del Polesine a morire a causa del Covid, in triste primato, procuratosi sul campo di lavoro, per senso del dovere dentologico, nonostante fosse a rischio per le patologie pregresse di cui era affetto: non si è risparmiato neanche in questa emergenza. La messa è stata presiduta dal parroco don Damiano Vianello e concelebrata dal vicario don Giuseppe Cremonese e da don Jacopo Tugnolo dell'Unità pastorale di Porto Tolle. Hanno animato la celebrazione l'organista Davide Gaiga e il tenore Sergio Pattaro. «Come medico - hadetto don Damiano - non si è lasciato smarrire dalla pandemia, anzi, fino all'ultimo si è speso per tutti i malati come per la sua famiglia, per la madre Marietta, che a 90 anni è a casa, per Rita, sua moglie, ospedalizzata alla Casa di Cura di Porto Viro e i quattro figli. Affidiamo Wilmer Boscolo alla Madonna del Vaiolo perchè ora dal cielo, assieme a papà Carmelo, possa vegliare e pregare per quanti hai amato e curato in questa vita».

Don Jacopo ha poi aggiunto: «Grazie per quanto hai fatto per la comunità portotollese. Hai lasciato alle parrocchie di Donzella, Ca' Tiepolo e Ca' Venier, un importante esempio di abnegazione, di servizio alle persone, di preparazione e professionalità». Il feretro è stato poi tumulato accanto al padre Carmelo nella cappella di famiglia nel camposanto del capoluogo.

