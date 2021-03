Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCREENINGROVIGO È boom di test rapidi in farmacia. Nelle ultime due settimane, con l'entrata del Veneto in zona rossa, i polesani che hanno deciso di sottoporsi ai test per la ricerca del Covid sono addirittura raddoppiati. Al 23 marzo le 18 farmacie della provincia di Rovigo che hanno attivato il servizio Covid Point avevano infatti effettuato ben 2.534 test, grazie ai quali sono stati scovati 57 positivi. Persone completamente...